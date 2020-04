Saint Laurent cambia le regole della moda? (Di lunedì 27 aprile 2020) Come sarà la moda post coronavirus? Per Saint Laurent la nuova era avrà dei ritmi nuovi che sarà lo stesso marchio francese a auto dettarsi. L'annuncio arriva con una nota per la stampa in cui si legge che: «Cosciente della circostanza attuale e dei suoi flussi di cambiamento radicale, Saint Laurent ha deciso di prendere il controllo del proprio passo rimodellando il suo programma. Ora più che mai, il brand seguirà il proprio ritmo legittimando il valore del tempo e connettendosi globalmente con le persone avvicinandosi a loro nei propri spazi e vite». Niente sfilate a Parigi, dunque, la storica maison francese di proprietà del gruppo Kering dichiara che «Con questa strategia, non presenterà le sue collezioni in nessuno degli appuntamenti del 2020 già stabiliti. Saint Laurent prenderà le redini del proprio ... Leggi su gqitalia Profiling 6 su Giallo verso il finale di stagione e l’addio alla protagonista Chloé Saint-Laurent

Coronavirus Francia : 2314 morti - 38mila casi/ Yves Saint Laurent produce mascherine

Yves Saint Laurent tra controllo e abbandono - tra disciplina e piacere (Di lunedì 27 aprile 2020) Come sarà lapost coronavirus? Perla nuova era avrà dei ritmi nuovi che sarà lo stesso marchio francese a auto dettarsi. L'annuncio arriva con una nota per la stampa in cui si legge che: «Coscientecircostanza attuale e dei suoi flussi dimento radicale,ha deciso di prendere il controllo del proprio passo rimondo il suo programma. Ora più che mai, il brand seguirà il proprio ritmo legittimando il valore del tempo e connettendosi globalmente con le persone avvicinandosi a loro nei propri spazi e vite». Niente sfilate a Parigi, dunque, la storica maison francese di proprietà del gruppo Kering dichiara che «Con questa strategia, non presenterà le sue collezioni in nessuno degli appuntamenti del 2020 già stabiliti.prenderà le redini del proprio ...

MeglioNotizie : Saint Laurent non parteciperà a calendari sfilate 2020 - solospettacolo : Saint Laurent non parteciperà a calendari sfilate 2020 - unstablelorenzo : @ASVPCLAUDIA ma totalmente poi sai che Saint Laurent deve riprendersi dopo le 3000 idee buttate fuori per innovare… - eb_theladycracy : Sfilate al liberi tutti. Saint Laurent non sarà a Parigi, “controllerà suo calendario” - ZairaSessa : Sfilate al liberi tutti. Saint Laurent cancella Parigi e “controllerà il suo calendario” -