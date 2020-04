Sabrina Salerno, la prova costume è da dieci: i fan non ci possono credere (Di lunedì 27 aprile 2020) Sabrina Salerno ha da tempo manifestato ormai la sua insofferenza nei confronti della quarantena, così ogni giorno intrettiene i suoi fan con foto esplosive. Sabrina Salerno (fonte da Instagram @SabrinaSalernoofficial)Nonostante i suoi 52 anni, Sabrina Salerno è più in forma che mai. Il fisico è tonico e la sua perfetta silhouette è uguale a quella dei suoi esordi. Ovviamente la cantante è ben consapevole di questo, infatti non perde occasione per mostrare ai propri follower le sue forme.Soprattutto in questa quarantena, dove più volte sui social si è mostrata insofferente. Come può la showgirl cerca di trascorrere le giornate tra la pulizia di casa, qualche scatto provocante e dirette in cui parla con i propri fan. Ma sembra che il suo passatempo preferito sia quello di riprendersi in costume. POTREBBE ... Leggi su chenews Sabrina Salerno con la mascherina personalizzata : l’occhio dei fan cade sulla scollatura vertiginosa [FOTO]

Avete mai visto dove vive Sabrina Salerno? Una lussuosa villa in Veneto [FOTO]

Sabrina Salerno - l’enorme décolleté ‘straripa’ dal top. Senza traccia di slip (Di lunedì 27 aprile 2020)ha da tempo manifestato ormai la sua insofferenza nei confronti della quarantena, così ogni giorno intrettiene i suoi fan con foto esplosive.(fonte da Instagram @official)Nonostante i suoi 52 anni,è più in forma che mai. Il fisico è tonico e la sua perfetta silhouette è uguale a quella dei suoi esordi. Ovviamente la cantante è ben consapevole di questo, infatti non perde occasione per mostrare ai propri follower le sue forme.Soprattutto in questa quarantena, dove più volte sui social si è mostrata insofferente. Come può la showgirl cerca di trascorrere le giornate tra la pulizia di casa, qualche scatto provocante e dirette in cui parla con i propri fan. Ma sembra che il suo passatempo preferito sia quello di riprendersi in. POTREBBE ...

MaestroMiyagi3 : @mcalcan @FrancescaCphoto Alba perdonami, 13 anni un piccolo erotomane. Alba Valeria, Sabrina Salerno. Perdonatemi ma non era colpa mia. - KontroKulturaa : Sabrina Salerno con la mascherina personalizzata: l'occhio dei fan cade sulla scollatura vertiginosa [FOTO] - - KontroKulturaa : Avete mai visto dove vive Sabrina Salerno? Una lussuosa villa in Veneto [FOTO] - - ClaudioSalviati : Apro twitter e compare Sabrina Salerno. Direi la giornata comincia bene. - meminisaffici : girls/girls/boys dei panic! at the disco ma è boys boys boys di sabrina salerno -