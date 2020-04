Pago dopo il Grande Fratello Vip si arrabbia con una fan: “Sparisci!” (Di lunedì 27 aprile 2020) GF Vip 4, Pago perde le staffe con una fan su Instagram: “Sparisci e trovati qualcosa da fare” dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip 4, Pago sta trascorrendo la quarantena a Cagliari. Il cantante, inoltre, sta scontando l’isolamento fiduciario domiciliare, non può avvicinarsi neanche a Serena Enardu, dalla quale lo divide una sola rampa di scale, perché reduce da un viaggio fuori regione che lo aveva portato a Roma, dove il figlio Nicola vive con la sua ex Miriana Trevisan. A poche ore dalla notizia di una fase 2 del lockdown non molto diversa, per restrizioni, dalla fase 1, gli animi cominciano a scaldarsi. Tutto questo ha forse contribuito all’uscita che Pago ha avuto su Instagram nei confronti di una fan: Sparisci e trovati qualcosa da fare invece di sparare minchi*te sui social degli altri. La risposta che lo ha fatto tanto arrabbiare ... Leggi su lanostratv Serena Enardu e Pago : matrimonio segreto dopo il Grande Fratello Vip

Ultime Notizie dalla rete : Pago dopo Pago dopo il Grande Fratello Vip si arrabbia con una fan: “Sparisci!” LaNostraTv Adriana Volpe spiega: "Mio marito Roberto Parli è in Svizzera"

Nel corso di una diretta Instagram con Antonella Elia, Adriana Volpe ha spiegato perché in questi giorni Roberto Parli non vive con lei e Giselle.

Nel corso di una diretta Instagram con Antonella Elia, Adriana Volpe ha spiegato perché in questi giorni Roberto Parli non vive con lei e Giselle.