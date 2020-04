Le coliche in diretta facebook per la Sla, Sma e le distrofie muscolari: «Il sorriso è una delle armi più potenti che abbiamo a disposizione» (Di lunedì 27 aprile 2020) “Se lo può fare lei, lo possiamo fare tutti. Questo ci diciamo quando usiamo l’ironia nei nostri video. Il sorriso è una delle armi più potenti che abbiamo a disposizione e l’abbiamo imparata in casa da nostra mamma, affetta da SLA. È lei la prima a prendersi in giro, ed è una capacità che ha regalato anche a noi, insegnandoci che – con rispetto – si può in fondo scherzare su tutto”. Fabrizio e Claudio Colica, i fratelli romani in arte Le coliche, non hanno dubbi sull’importanza di affrontare le situazioni più difficili con leggerezza. Ne parlano in diretta facebook sulla pagina di Aisla mercoledì 29 aprile alle 18 per la rubrica #distrattimavicini, a cui hanno partecipato nei giorni scorsi anche Neri Marcorè e lo chef Mauro Uliassi. Un ... Leggi su domanipress Le coliche in diretta facebook per la Sla - Sma e le distrofie muscolari : «Il sorriso è una delle armi più potenti che abbiamo a disposizione» (Di lunedì 27 aprile 2020) “Se lo può fare lei, lo possiamo fare tutti. Questo ci diciamo quando usiamo l’ironia nei nostri video. Ilè una delle armi più potenti che abbiamo a disposizione e l’abbiamo imparata in casa da nostra mamma, affetta da SLA. È lei la prima a prendersi in giro, ed è una capacità che ha regalato anche a noi, insegnandoci che – con rispetto – si può in fondo scherzare su tutto”. Fabrizio e Claudio Colica, i fratelli romani in arte Le, non hanno dubbi sull’importanza di affrontare le situazioni più difficili con leggerezza. Ne parlano insulla pagina di Aisla mercoledì 29 aprile alle 18 per la rubrica #distrattimavicini, a cui hanno partecipato nei giorni scorsi anche Neri Marcorè e lo chef Mauro Uliassi. Un ...

