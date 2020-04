Il ministro D’Incà: “I congiunti sono tutte le persone a cui vogliamo bene” (Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“I congiunti? sono anche i fidanzati. sono chiaramente i familiari e ci sono anche i fidanzati all’interno. Molte persone sono rimaste separate in questi mesi, è stato molto, molto difficile. A tutti gli italiani va fatto un grande ringraziamento, perché hanno dimostrato di essere un popolo paziente, capace di riuscire a raggiungere un obiettivo importante, grazie al loro lavoro stiamo raggiungendo questa uscita dal lockdown, una fase due importante. Chiaramente i congiunti così chiamati sono tutte le persone a cui vogliamo bene”. E’ quanto ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà a “sono le Venti”, in onda stasera alle 19.55 sul Nove. Stando alle parole del ministro, quindi, si potrà uscire di casa per andare dalle persone a cui vogliamo ... Leggi su anteprima24 Il ministro D’Incà : “I congiunti sono tutte le persone a cui vogliamo bene”

Coronavirus - il ministro D’Incà : “Il virus esiste ancora - serve pazienza”

