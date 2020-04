Gli Xbox Game Studios hanno assunto sempre più sviluppatori provenienti dai team di Sony (Di lunedì 27 aprile 2020) Stando a un elenco comparso su Twitter e pubblicato da Mr..Keema, sempre più sviluppatori provenienti dai team first party di Sony si sono uniti alla famiglia degli Xbox Game Studios di Microsoft.Dall'elenco aggiornato, inoltre, emerge che la maggior parte di questi sviluppatori si è unita a The Initiative, probabilmente per accelerare i lavori sul nuovo progetto, che si dice sia un titolo realizzato con Unreal Engine 4 tra 'armi, gadget e sistemi di sorveglianza'.Gli Xbox Game Studios, hanno accolto ex sviluppatori da Santa Monica (God of War), Naughty Dog (Uncharted, The Last of Us), ma anche da compagnie come Insomniac o Rockstar.Leggi altro... Leggi su eurogamer Google Stadia all'inseguimento di PS5 e Xbox Series X : gli sviluppatori hanno fra le mani un nuovo devkit?

Ancora videogiochi gratis per la quarantena : i migliori da scaricare su PS4 - Xbox One e PC il 25 aprile

Ultime Notizie dalla rete : Gli Xbox Xbox Game Studios: assunti sempre più sviluppatori da studi first party di Sony Multiplayer.it The Initiative: il misterioso videogioco esclusiva Microsoft in Unreal Engine 4 tra 'armi, gadget e sistemi di sorveglianza'

Un nuovo rumor prende quota e rivela nuovi dettagli del team The Initiative di Microsoft. Si tratterà di Perfect Dark?

The Initiative: armi e gadget nel primo gioco per Xbox Series X, si pensa al ritorno di un classico

The Initiative, il dream team di Xbox Game Studios, sembra stia lavorando a un gioco con armi e gadget, cosa che fa pensare al possibile ritorno di un classico.. Secondo quanto si apprende dal profilo ...

