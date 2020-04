Giuseppe Conte: “Il governo non cerca il consenso, anche se scontenta” (Di lunedì 27 aprile 2020) Il giorno dopo la conferenza stampa sulla Fase 2, che ha lanciato il Paese verso i suoi prossimi appuntamenti per affrontare l’emergenza Coronavirus, il premier Conte è tornato a parlare. L’occasione è la prima visita in Lombardia. Qui, Conte, ha dichiarato: “Non è questo il momento del libera tutti. Questo governo cerca di fare le cose giuste, non il consenso, anche se dovesse sContentare. I cittadini devono avere fiducia che le nostre decisioni siano nell’interesse generale“. Conte, riepilogando poi le varie misure elencate dal nuovo decreto, ha aggiunto: “Non possiamo mollare in questa fase. Dobbiamo continuare a reagire in modo responsabile.” La risposta alla CEI In giornata ha fatto molto discutere soprattutto la misura che impedisce ancora di tenere messe e altri riti religiosi (funerali a parte). Su questa, ... Leggi su thesocialpost LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Giuseppe Conte : “La fase 2 è quella della convivenza con il virus”

Giuseppe Conte dice che se fosse arrivato prima in Lombardia sarebbe stato d’intralcio

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Giuseppe Conte : “Si farà visita solo a persone con cui si hanno affetti stabili” (Di lunedì 27 aprile 2020) Il giorno dopo la conferenza stampa sulla Fase 2, che ha lanciato il Paese verso i suoi prossimi appuntamenti per affrontare l’emergenza Coronavirus, il premierè tornato a parlare. L’occasione è la prima visita in Lombardia. Qui,, ha dichiarato: “Non è questo il momento del libera tutti. Questodi fare le cose giuste, non ilse dovesse sntare. I cittadini devono avere fiducia che le nostre decisioni siano nell’interesse generale“., riepilogando poi le varie misure elencate dal nuovo decreto, ha aggiunto: “Non possiamo mollare in questa fase. Dobbiamo continuare a reagire in modo responsabile.” La risposta alla CEI In giornata ha fatto molto discutere soprattutto la misura che impedisce ancora di tenere messe e altri riti religiosi (funerali a parte). Su questa, ...

NicolaPorro : Si è conclusa poco fa la #conferenzastampa di Giuseppe #Conte sulla #Fase2: “Noi consentiamo, noi permettiamo, noi… - GiuseppeConteIT : Stiamo lavorando per facilitare la ripartenza del Paese dopo il 4 maggio. Non possiamo protrarre oltre questo lockd… - SkyTG24 : #Covid__19La conferenza stampa di Giuseppe #Conte per parlare della #FaseDue - danyvale8827 : RT @utopico__: - Dove sta andando? - Da Giuseppe Conte. - Ma non è un affetto stabile. - Senta, sono 2 mesi che vedo e sento solo lui. No… - LuisaPistini : Fase 2, Franco Cardini avvisa Giuseppe Conte: 'Gli italiani vi presenteranno il conto', l'errore di governo e virol… -