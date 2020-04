Cosa c'è dietro la retromarcia di Conte sul divieto alla Messa (Di lunedì 27 aprile 2020) Federico Garau Alcune componenti dell'esecutivo attaccano il poco coraggio del premier, la Cei parla di un'esclusione "arbitraria". Invesione di tendenza del governo dopo il sollecito ricevuto direttamente da palazzo Chigi in seguito a pressioni effettuate da stretti collaboratori del Papa Non erano passati neppure cinque minuti dalla conclusione della tanto attesa conferenza stampa del premier Giuseppe Conte sulla cosiddetta "Fase 2", che la Comunità episcopale italiana (Cei), ferita dall'esclusione delle messe religiose nel piano di riapertura del Paese, ha subito diramato un duro comunicato per rivendicare il diritto al culto. Anticipando i tempi, infatti, la Cei si era già impegnata a redigere un documento nel quale, in dieci punti distinti, venivano prospettate tutte le misure necessarie per consentire una ripresa della celebrazione delle messe. Tanto da ... Leggi su ilgiornale Juve - Sconcerti boccia Dybala : "Non è un fuoriclasse - vi dico cosa manca per farlo arrivare al top"

"Conte - non ce la possiamo fare". Anche la Littizzetto è stufa : ascolta Conte - cosa gli urla contro in diretta da Fazio

Fico apre sul Mes : "Senza condizioni è un'altra cosa" (Di lunedì 27 aprile 2020) Federico Garau Alcune componenti dell'esecutivo attaccano il poco coraggio del premier, la Cei parla di un'esclusione "arbitraria". Invesione di tendenza del governo dopo il sollecito ricevuto direttamente da palazzo Chigi in seguito a pressioni effettuate da stretti collaboratori del Papa Non erano passati neppure cinque minuti dconclusione della tanto attesa conferenza stampa del premier Giuseppesulla cosiddetta "Fase 2", che la Comunità episcopale italiana (Cei), ferita dall'esclusione delle messe religiose nel piano di riapertura del Paese, ha subito diramato un duro comunicato per rivendicare il diritto al culto. Anticipando i tempi, infatti, la Cei si era già impegnata a redigere un documento nel quale, in dieci punti distinti, venivano prospettate tutte le misure necessarie per consentire una ripresa della celebrazione delle messe. Tanto da ...

CarloCalenda : Avrei parlato dei tamponi, del tracciamento, di come far ripartire la scuola etc. Perché ancora una volta il peso è… - matteosalvinimi : #Salvini: Quello di questa sera doveva essere l'annuncio della riapertura sicura e graduale, ma no. Ho ascoltato pe… - FBiasin : “Dove sta andando?”. “Dal mio amico Marione a farmi una birra”. “Ma non è un affetto stabile”. “Senta, lo conosco… - NonnaMaria15 : RT @Marius30386553: Si conferma x l'ennesima volta, la mia teoria,con la speranza che diventi pratica. Care P.IVA, Non pagate cartelle es… - debufred : @adrianobusolin Ma no! Dove vuoi che vada.. e a fare cosa.. Anche se le nomine già decise... -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa è Automobilisti, cosa cambia dal 4 maggio (anche per le famiglie) Avvenire Fase 2, cosa si potrà fare? La guida in 16 punti

Ecco un vademecum su quello che si potrà fare a partire dal 4 maggio: dagli allenamenti ai funerali, agli spostamenti ...

CORONAVIRUS VIDEO: il Premier Giuseppe Conte per la Prima Volta In Lombardia. Ecco Cosa ha Detto in Diretta

Meteo: da Martedì RAFFICA di TEMPORALI e GRANDINE, CREPE nell'Anticiclone. Le Previsioni per la SETTIMANA Cominciano a formarsi le prime crepe nell'anticiclone e i temporali sopraggiunti già nel corso ...

Ecco un vademecum su quello che si potrà fare a partire dal 4 maggio: dagli allenamenti ai funerali, agli spostamenti ...Meteo: da Martedì RAFFICA di TEMPORALI e GRANDINE, CREPE nell'Anticiclone. Le Previsioni per la SETTIMANA Cominciano a formarsi le prime crepe nell'anticiclone e i temporali sopraggiunti già nel corso ...