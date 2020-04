Coronavirus: Mattarella, ‘Rai per scuola esalta missione servizio pubblico’ (Di lunedì 27 aprile 2020) Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “Anche per quanti tra voi sono giunti alla conclusione del percorso scolastico -e si preparano agli esami di maturità- è importante continuare a tenere vivo il rapporto che unisce tutti voi, insieme, alla vostra scuola, alle vostre lezioni. Nelle forme in cui questo è reso possibile dalle nuove tecnologie. E desidero ringraziare chi opera perché questo avvenga, a cominciare da tanti docenti. A questo impegno oggi si aggiunge il progetto messo a punto dal ministero dell’Istruzione, insieme alla Rai. Un contributo importante, che esalta la missione di servizio pubblico, richiamando il ricordo di alcune delle pagine più belle e preziose della Rai; e che coinvolge numerose personalità del mondo della nostra cultura”. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un intervento per ... Leggi su ildenaro Coronavirus : Mattarella - ‘riflettere per trovare occasioni di crescita’

