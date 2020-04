Coronavirus | le news dal Mondo | quasi 3 milioni di casi | “i morti per la pandemia

(Di lunedì 27 aprile 2020) Cono ormai(2.971.639 per la precisione) iconfermati dinel: lo riporta l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. Le vittime sono 206.542, mentre le guarigioni sono 865.925. Secondo un’analisi del Financial Times, il numero dei decessi pernelpotrebbe essere superiore del 60% a quanto finora accertato. L’analisi dei dati relativi a 14 Paesi mostrerebbe che ci sono state 122milain più rispetto agli anni precedenti, dunque decisamente di più rispetto ai 77milaper Covid-19 denunciati in questi Paesi durante la. Se questo stesso livello di sottorappresentazione fosse proiettato sulintero il decessi perpasserebbero dall’attuale dato a 318mila. Per calcolare i decessi in più, il FT ha confrontato il dato totale dei decessi nelle ...

Coronavirus, la sindaca di Lodi fa festa in ufficio con amici e parenti, nonostante i divieti - Coronavirus, l'audio choc dentro la Rsa: "Qui muoiono tutti" - Coronavirus, Bill Gates: 'Se funziona il vaccino di Oxford contribuirò a pagarlo' - Coronavirus, il sito del governo: 'Chi abita al mare o vicino a un lago può fare il bagno'

Il Dipartimento della salute e dell'igiene mentale della città di New York ha dichiarato che in un periodo di 18 ore il centro antiveleni ha registrato 30 casi. Tra questi, nove "specificamente sull'e ...Sono salite a 26.644 le vittime per Coronavirus in Italia, con un incremento di 260 in un giorno. E' il dato più basso registrato da oltre 40 giorni: il 15 marzo, infatti, ci furono 368 morti in 24 or ...