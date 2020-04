Conte: “Età Media Docenti Altissima, Focolai a Scuola Farebbero una Strage di Insegnanti” (Di lunedì 27 aprile 2020) Giuseppe Conte ha confermato quello che ormai si sospettava: si tornerà a Scuola solo a settembre. Per quanto riguarda i ragazzi che quest’anno dovranno affrontare la Maturità, il Presidente del consiglio ha dichiarato che il ministro Azzolina “sta lavorando per consentire che gli esami di Stato si svolgano in conferenza personale, in condizioni di sicurezza”. Le modalità di un rientro a Scuola devono comunque essere ancora stabilite. Per quanto riguarda l’allentamento delle misure restrittive dal 4 maggio, Conte ha dichiarato: “Non siamo ancora nella condizione di ripristinare una piena libertà di movimento, non sarà un ‘liberi tutti’. Stiamo lavorando per consentire la ripartenza di buona parte delle imprese”. E sulla Scuola ha ribadito: “La Scuola è al centro dei nostri pensieri ... Leggi su youreduaction (Di lunedì 27 aprile 2020) Giuseppeha confermato quello che ormai si sospettava: si tornerà asolo a settembre. Per quanto riguarda i ragazzi che quest’anno dovranno affrontare la Maturità, il Presidente del consiglio ha dichiarato che il ministro Azzolina “sta lavorando per consentire che gli esami di Stato si svolgano in conferenza personale, in condizioni di sicurezza”. Le modalità di un rientro adevono comunque essere ancora stabilite. Per quanto riguarda l’allentamento delle misure restrittive dal 4 maggio,ha dichiarato: “Non siamo ancora nella condizione di ripristinare una piena libertà di movimento, non sarà un ‘liberi tutti’. Stiamo lavorando per consentire la ripartenza di buona parte delle imprese”. E sullaha ribadito: “Laè al centro dei nostri pensieri ...

