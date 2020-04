Azzolina, ‘Esame di Maturità in presenza’, via libera dal Comitato Tecnico-Scientifico (Di lunedì 27 aprile 2020) Coronavirus, le scuole restano chiuse fino a settembre ma l’Esame di Maturità potrebbe svolgersi in presenza. Le parole di Azzolina. L’esame di Maturità potrebbe svolgersi in presenza nonostante l’emergenza coronavirus. E nonostante l’emergenza coronavirus abbia di fatto spinto le autorità a decretare la chiusura delle scuole fino a settembre. Azzolina, Esame di Maturità in presenza, via libera dal Comitato Tecnico-Scientifico “Lavoriamo sugli Esami del secondo ciclo in presenza. Siamo convinti di poterli garantire in sicurezza, il Comitato Tecnico-Scientifico ci ha dato il via libera“, ha scritto sulla propria pagina Facebook la ministra Azzolina che annuncia la possibilità di sostenere la Maturità 2020 in presenza, ossia con i maturandi in aula. Di seguito il post condiviso dalla Azzolina sulla ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 27 aprile 2020) Coronavirus, le scuole restano chiuse fino a settembre ma l’Esame di Maturità potrebbe svolgersi in presenza. Le parole di. L’esame di Maturità potrebbe svolgersi in presenza nonostante l’emergenza coronavirus. E nonostante l’emergenza coronavirus abbia di fatto spinto le autorità a decretare la chiusura delle scuole fino a settembre., Esame di Maturità in presenza, viadal“Lavoriamo sugli Esami del secondo ciclo in presenza. Siamo convinti di poterli garantire in sicurezza, ilci ha dato il via“, ha scritto sulla propria pagina Facebook la ministrache annuncia la possibilità di sostenere la Maturità 2020 in presenza, ossia con i maturandi in aula. Di seguito il post condiviso dallasulla ...

