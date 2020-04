Auto, UNRAE: mercato azzerato, da stime aprile crollo “senza precedenti” (Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – Il coronavirus azzera il mercato dell’Auto in Italia, con un crollo delle immatricolazioni stimato tra -97% e -98% ad aprile, “un evento senza precedenti”. Lo afferma l’UNRAE, l’associazione delle case Automobilistiche estere, secondo cui “senza dover aspettare i dati ufficiali di fine mese che verranno diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si può certamente affermare che la situazione del mercato Auto in Italia è drammatica con 2.073 unità immatricolate sino a venerdì scorso”. La stima – si legge nella nota – per l’intero mese in corso è di una contrazione delle immatricolazioni intorno al 97%-98%: 3 o 4 mila che siano, il confronto con le 175mila unità dello stesso mese dell’anno passato lascia sbigottiti. “Di fronte a una ... Leggi su quifinanza Mercato auto Italia : -85 - 6% a marzo. E l’Unrae invoca incentivi statali per tutelare il settore

