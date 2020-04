Anche i ricchi piangono (Di lunedì 27 aprile 2020) Dicono che una crisi faccia emergere il meglio e il peggio delle persone e mai affermazione è stata più pertinente. Mentre è sotto gli occhi di tutti lo straordinario lavoro degli operatori sanitari, le stupidaggini di alcuni personaggi emergono in maniera ancora più dirompente. Eccoli che brillano raggianti su quotidiani e social, ricordandoci di «rimanere positivi», perché «siamo tutti insieme». Non avendo uno stipendio bloccato da maledire, hanno iniziato a consigliare serie tv, ricette ed esercizi di yoga, quasi che l’epidemia fosse una leggera variazione sul tema della vacanza. Cinguettano: «Stare a casa è la mia superpotenza…». Mica tutti hanno le loro case. Ci sono famiglie di 6 persone in 80 metri quadrati, ci saranno eserciti di disoccupati e sottoccupati. Ma Lor Signori si chiedono cosa accadrà se questa situazione andrà avanti? Leggi su vanityfair Legale SSCN : "Non si può pretendere mensilità senza prestazione. Mercato? Anche i ricchi piangeranno..."

Medici e infermieri dall'Albania per aiutare l'Italia : “Non siamo ricchi - ma neanche privi di memoria”

AFKuma : Continuiamo a tenere le distanze per evitare il contagio. Anche tra ricchi e poveri. #coronarvirusitalia #fase2… - elidimaggio : RT @lamiadobermann: Le cose che mi sono chiare sono che: non ci si può fidare di Russia e Cina, perché non si sa se mentono; una decina di… - lamiadobermann : Le cose che mi sono chiare sono che: non ci si può fidare di Russia e Cina, perché non si sa se mentono; una decina… - IMFAKIA : Capisco lo sdegno di molti di voi sulla domanda del calcio, probabilmente non sapevate che il calcio non è fatto so… - benmohamedalice : Si però allora mettete all you can eat anche per il sushi d’asporto e a domicilio non siamo mica diventati ricchi in quarantena. -

Tra gli impatti sociali del coronavirus c’è anche il rapido smantellamento del culto delle celebrità ... Così, mentre gli scaffali dei supermercati diventano vuoti, alcuni hanno suggerito che forse si ...

Dl aprile: verso nuovo stop ai licenziamenti. Altri 15 giorni congedi speciali, uso fino a settembre

In arrivo anche il rinnovo bonus babysitter. Buffagni: 'Agli autonomi 7-800 euro, favoriremo i meno ricchi. Niente licenziamenti, probabilmente per altri due mesi. Il governo, secondo quanto si ...

