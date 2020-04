Amazon invita in videochat i venditori per fermare i prodotti falsi

Leggi su wired

(Di lunedì 27 aprile 2020) Ai tempi del distanziamento sociale e del lockdown anche i controlli sulle piattaforme di vendita online si fanno in videochiamata. È quanto accade in, dove i responsabili dei controlli, non potendo organizzare riunioni in presenza, hanno deciso di sperimentare un sistema di controllo in videoconferenza per accertarsi dell’identità dei potenzialie contrastare il fenomeno deicontraffatti venduti nel marketplace, come si legge su Reuters. A partire dall’entrata in vigore delle misure di contenimento per l’emergenza coronavirus, in molti paesi il colosso ha iniziato a sostituire i controlli fisici con questi videocontrolli a distanza, e ad oggi l’azienda fa sapere di avere già eseguito in questa modalità accertamenti su oltre mille potenziali e futuricon base in Cina, Regno Unito, Stati ...