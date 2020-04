Alien Isolation è un capolavoro horror ed è praticamente regalato su PC (Di lunedì 27 aprile 2020) Alien: Isolation è considerato uno dei migliori giochi Alien mai realizzati. Oggi, vi segnaliamo che SEGA sta offrendo questo gioco survival horror con uno sconto del 95% su Steam. Questo in pratica significa che potete ottenere questo fantastico titolo Alien per meno di 2 Euro, 1,85 Euro per la precisione.Tuttavia, vi dovrete affrettare, poiché questa offerta scadrà domani.Alien: Isolation è un survival horror ambientato in un'atmosfera di costante terrore e pericolo mortale. Quindici anni dopo gli eventi di Alien, la figlia di Ellen Ripley, Amanda, inizia una disperata battaglia per la sopravvivenza, in una missione per svelare la verità dietro la scomparsa di sua madre.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 27 aprile 2020)è considerato uno dei migliori giochimai realizzati. Oggi, vi segnaliamo che SEGA sta offrendo questo gioco survivalcon uno sconto del 95% su Steam. Questo in pratica significa che potete ottenere questo fantastico titoloper meno di 2 Euro, 1,85 Euro per la precisione.Tuttavia, vi dovrete affrettare, poiché questa offerta scadrà domani.è un survivalambientato in un'atmosfera di costante terrore e pericolo mortale. Quindici anni dopo gli eventi di, la figlia di Ellen Ripley, Amanda, inizia una disperata battaglia per la sopravvivenza, in una missione per svelare la verità dietro la scomparsa di sua madre.Leggi altro...

