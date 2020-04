Alessia Marcuzzi sempre in forma | gli esercizi durante la quarantena

Leggi su chenews

(Di lunedì 27 aprile 2020), anche lei in, ha deciso di mantenersi incon diversi: ecco quali sono e come farli in casa, Fonte foto: Instagram (screenshot)La bella showgirlcontinua a stupire i suoi tanti fan con i tantissimi video postati sulla sua pagina Instagram equesti lunghi periodi diha pubblicato alcuni video in qui ha mostrato come si tiene in: ecco aglida fare in casa. Il primoo che la nota conduttrice ha condiviso si chiama “Sumo squat” – 10/15 ripetizioni per quattro serie e i muscoli coinvolti in questoo sono gli adduttori e i glutei. Il secondoo che consigliaè il “Matore con bottiglie d’acqua” – anche in questo caso le ripetizioni vanno dalle 10/15 volte per quattro serie. I muscoli ...