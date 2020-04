Una bimba di 5 mesi positiva al Covid-19 ricoverata a Palermo (Di domenica 26 aprile 2020) A Palermo una bambina di 5 mesi positiva al Coronavirus dopo il terzo tampone. La bimba neonata è stata ricoverata all’ospedale palermitano Di Gristina ma le sue condizioni non sarebbero prooccupanti. I primi due test sulla bimba erano rirultati negativi. Il terzo tampone, eseguito a 10 giorni di distanza, invece, ha restituito una positività e una lieve carica virale. La bambina neonata positiva al Covid-19 è arrivata in ospedale nel corso della mattinata di ieri. Si trova adesso ricoverata nel reparto di Malattie Infettive del presidio sanitario palermitano in cui è stata avviata la sanificazione dei locali. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, la piccola era stata ricoverata in ospedale il 13 aprile. Le era stato eseguito il tampone farinegeo risultato negativo escludendo la possibilità di un contagio. Il secondo tampone ha avuto ... Leggi su direttasicilia Coronavirus - in Usa oltre 52mila morti : una bimba di 5 mesi tra le vittime

Auna bambina di 5al Coronavirus dopo il terzo tampone. Laneonata è stataall'ospedale palermitano Di Gristina ma le sue condizioni non sarebbero prooccupanti. I primi due test sullaerano rirultati negativi. Il terzo tampone, eseguito a 10 giorni di distanza, invece, ha restituito una positività e una lieve carica virale. La bambina neonataal-19 è arrivata in ospedale nel corso della mattinata di ieri. Si trova adessonel reparto di Malattie Infettive del presidio sanitario palermitano in cui è stata avviata la sanificazione dei locali. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, la piccola era statain ospedale il 13 aprile. Le era stato eseguito il tampone farinegeo risultato negativo escludendo la possibilità di un contagio. Il secondo tampone ha avuto ...

