‘Toy Boy’ | trama | cast e tutte le curiosità

(Di domenica 26 aprile 2020): Il protagonista di Toy Boy è uno spogliarellista di Marbella, Hugo (Jesús Mosquera) accusato di omicidio. Dopo una serata di eccessi, Hugo si risveglia sporco di sangue e con un corpo di un uomo carbonizzato al suo fianco, il marito di Macarena, una sua ex conquista. Il ragazzo non ricorda nulla di quello che è successo la notte del crimine, ma è sicuro di non essere l’assassino. Dopo un processo veloce, viene condannato a 15 anni di carcere. In prigione, sette anni dopo riceve una visita da Triana Marín (María Pedraza, già vista in Elite e La casa di carta), un giovane avvocato che, in rappresentanza di un importante studio legale, si offre di aiutarlo facendo riaprire il caso per provare la sua innocenza. Triana ci riesce e Hugo viene scarcerato fino a un nuovo processo che dovrà scagionarlo ...