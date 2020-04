Tmz, Kim Jong-un è morto. Ma il mistero si infittisce con l’avvistamento di un suo treno (Di domenica 26 aprile 2020) Il leader della Corea del Nord Kim Jong-un sarebbe morto a causa di complicazioni in seguito a un’operazione chirurgica. Usa, l’intelligence al lavoro su un’indiscrezione delle ultime ore: Kim Jong-un sarebbe morto in seguito a complicazioni dopo un’operazione chirurgica. La notizia è stata lanciata da Tmz, tra i primi ad aver annunciato la morte di Kobe Bryant. Nei giorni scorsi i media di Seul avevano rilanciato una notizia secondo cui il leader della Corea del Nord, sottopostosi a intervento, sarebbe stato in pericolo di vita. Il mistero si infittisce. Mentre diversi media continuano a riportare la notizia del decesso di Kim, nella mattinata del 26 aprile sono state diffuse le foto di quello che sarebbe un treno del leader della Corea del Nord. Scatti che avvalorerebbero la tesi secondo cui il leader sarebbe in un resort di lusso situato nella ... Leggi su newsmondo "Kim è morto o in stato vegetativo irreversibile". Tmz-Giappone - doppia (e pesantissima) conferma

Kim Jong-Un è morto?/ Sito Usa TMZ conferma : "Decesso durante operazione al cuore"

