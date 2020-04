Sala Consilina: ecco chi deve sottoporsi allo screening di massa (Di domenica 26 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSala Consilina (Sa) – È stato pubblicato nel pomeriggio di ieri l’avviso pubblico attraverso il quale l’amministrazione comunale di Sala Consilina invita la popolazione interessata ad iscriversi alla lista da sottoporre allo screening di sorveglianza sanitaria Covid voluto dalla Regione Campania. Rientrano nelle categorie da sottoporre al tampone il personale medico sanitario, il personale di pubblica utilità come le forze di polizia ma anche gli amministratori comunali, le associazioni di volontariato, gli operatori ecologici e del trasporto pubblico, quelli che hanno operato nei settori della vendita e della distribuzione di beni di prima necessità ma anche i dipendenti di aziende o istituti come gli uffici postali o le banche che sono rimasti aperti. Tutti cittadini residenti operanti nella ... Leggi su anteprima24 Morti nella Rsa di Sala Consilina - l’associazione Codici : “Vogliamo la verità”

La casa e il veicolo sono andati distrutti ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. I carabinieri della Compagnia di Sala Consilina sono quindi risaliti al giovane e lo hanno ...

(ANSA) - CAGGIANO (SALERNO), 25 APR - Una campagna di screening per la popolazione dei cinque comuni, ex zona rossa, del Vallo di di Diano e del Tanagro, nel Salernitano. L'inizia ...

