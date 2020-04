Perché Zoom ci dice qualcosa di Immuni

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 26 aprile 2020) Alzi la mano chi non sa a cosa servono Skype e Google Hangouts. Oppure, Microsoft Teams, Whereby, GoToMeeting, WeSchool e via inglesizzando. Se l’avete alzata, chiedete lumi a un figlio o ai nipoti: vi spiegheranno che sono tuttipacchetti software per riunioni online, conference call, videoconferenze e lezioni interattive con condivisione del desktop. In pratica, Skype et similia consentono, attraverso un personal computer, un tablet o uno smartphone, d’incontrare virtualmente gruppi di parenti, amici, compagni, clienti, colleghi. Senza alcuna spesa da sostenere nelle versioni base con minime limitazioni d’uso, a pagamento nel caso si debba far colloquiare molte persone contemporaneamente, per lunghe sessioni e con alta qualità audiovideo. Se si tratta di meeting per pochi intimi da organizzare in quattro e quattr’otto, va benissimo anche ...