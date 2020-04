Lucia Bosè trionfa in tv: l’omaggio di Massimo Ranieri e il ricordo del figlio Miguel (Di domenica 26 aprile 2020) Lucia Bosè è fra i protagonisti di Stasera Sogna, lo show di Massimo Ranieri andato in onda su Rai Uno che ha svelato, ancora una volta, la bellezza e il talento della madre di Miguel Bosè. Attrice, modella e artista, Lucia è scomparsa il 23 marzo scorso, ma nessuno l’ha dimenticata. I suoi figli, gli amici e il pubblico continuano a ricordarla, proprio per questo in tanti hanno apprezzato la scelta della Rai di riproporre il suo intervento nel programma del cantante. Ranieri infatti ha selezionato alcuni spezzoni della sua trasmissione Stasera Sogna. Il più apprezzato è stato senza dubbio quello con Lucia Bosè in cui l’attrice ha cantato insieme a Massimo che, per la prima volta, ha anche svelato di aver preso in passato una cotta per lei. Nel suo intervento, che ha commosso il pubblico, Lucia racconta di vivere in un piccolo ... Leggi su dilei LUCIA BOSÈ/ Dopo Luis Miguel Dominguín quel rapporto con il misterioso italiano...

