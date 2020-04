Lega e Salvini in calo, opposizione di soli due punti sopra la maggioranza nei sondaggi (Di domenica 26 aprile 2020) I tre principali partiti di opposizione (Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia) perdono il 4,2% e, per la prima volta quest’anno, scendono sotto il 50% dei consensi arrivando al 47% nei sondaggi. Dall’altro lato le quattro forze di maggioranza arrivano insieme al 45% dei consensi. Lo scarto tra il centro-destra e la maggioranza si fa sempre più sottile, con soli due punti di gradimento di differenza, segno che se si andasse a votare in questo momento ci troveremmo di fronte una situazione quasi paritaria con gli attuali equilibri. LEGGI ANCHE >>> Effetto «nomi e cognomi», la Lega arretra nei sondaggi mentre FdI cresce Giù la Lega, su Fdi e FI e il Pd a 4 punti dalla Lega Per quanto riguarda il centro-destra, la Lega perde consensi per 5,7 punti percentuali rimanendo comunque al primo posto e fissandosi a 25,4%. Anche il ... Leggi su giornalettismo 25 aprile : Fratoianni - ‘senatrice Lega ironizza su partigiani e Covid - Salvini intervenga’

Salvini mostra la corda. Il leader della Lega ha commesso troppi errori. Dal siluramento del governo giallo-verde all’insistenza ossessiva sul Mes

