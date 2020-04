Le previsioni meteo di lunedì 27 aprile (Di domenica 26 aprile 2020) Le previsioni meteo di lunedì 27 aprile – Nuvole e schiarite al Nord, al Centro possibili piovaschi su Sardegna, Lazio e Abruzzo. Nuvole e schiarite al Sud. Le previsioni meteo di lunedì 27 aprile – Giornata all’insegna dell’instabilità sulla penisola italiana con addensamenti e piovaschi sparsi sulla penisola. Nord – Nuvole e schiarite sulle regioni settentrionali, peggiora dalla sera sui quadranti occidentali Giornata all’insegna dell’instabilità sulle regioni settentrionali con nuvole e schiarite nel corso della giornata. Dalla sera peggiora a partire dai quadranti occidentali. Le temperature faranno registrare un lieve calo con le massime che raggiungeranno i 25 gradi. Centro – Nuvole su Sardegna, Lazio e Abruzzo Al Centro nuvole sparse su Sardegna, Lazio e Abruzzo con possibili isolati ... Leggi su newsmondo Meteo - le previsioni di domenica 22 marzo

Previsioni Meteo per l’ultima settimana di Aprile : confermato maltempo diffuso - forte al Centro/Nord

Previsioni Meteo Maggio : Anticiclone Africano scatenerà un’estate precoce - ma attenzione ai temporali (Di domenica 26 aprile 2020) Ledi lunedì 27– Nuvole e schiarite al Nord, al Centro possibili piovaschi su Sardegna, Lazio e Abruzzo. Nuvole e schiarite al Sud. Ledi lunedì 27– Giornata all’insegna dell’instabilità sulla penisola italiana con addensamenti e piovaschi sparsi sulla penisola. Nord – Nuvole e schiarite sulle regioni settentrionali, peggiora dalla sera sui quadranti occidentali Giornata all’insegna dell’instabilità sulle regioni settentrionali con nuvole e schiarite nel corso della giornata. Dalla sera peggiora a partire dai quadranti occidentali. Le temperature faranno registrare un lieve calo con le massime che raggiungeranno i 25 gradi. Centro – Nuvole su Sardegna, Lazio e Abruzzo Al Centro nuvole sparse su Sardegna, Lazio e Abruzzo con possibili isolati ...

zazoomnews : Meteo le previsioni di domenica 22 marzo - #Meteo #previsioni #domenica #marzo - meteosmit : Previsioni meteo aggiornate il 26/04 alle 06:05. - messveneto : Buongiorno Friuli, ecco le previsioni del tempo dell'Osmer per la giornata di oggi #meteo - zazoomblog : Previsioni Meteo per l’ultima settimana di Aprile: confermato maltempo diffuso forte al Centro-Nord - #Previsioni… - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - VIDEO METEO Previsioni meteo per domenica 26 aprile. Arriva l'avanguardia di 2 per p… -