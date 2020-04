La Fase uno e mezzo (Di domenica 26 aprile 2020) Vince la linea della paura, chiamata, per renderla più gradevole, della prudenza. Il ministro della Sanità Roberto Speranza e quello per gli Affari regionali Francesco Boccia nella concitata riunione della maggioranza del pomeriggio hanno definitivamente convinto Giuseppe Conte ad andare in tv ad annunciare il nuovo Dpcm che varrà fino al 18 maggio che prevede una ripartenza che non è una vera ripartenza. Dal 4 maggio le cose cambieranno poco. Riapriranno molte fabbriche e fabbrichette ma per il resto poca roba. Un allentamento del lockdown minimale, l’Italia resta sostanzialmente bloccata per un altro paio di settimane. Teresa Bellanova, di Italia viva, ha battagliato a lungo e alla fine non è rimasta soddisfatta. Siamo allo scontro aperto fra “aperturisti” e “prudenti”. I Cinque stelle stanno con Conte. Il premier ha ... Leggi su linkiesta Coronavirus : Nobili - ‘fase 2? Uno e mezzo scarsa - Conte non ci siamo’

La cultura punta alla “fase 2”. E la riapertura dei luoghi d’arte ai tempi del coronavirus ha il sapore di una sfida, quella di conciliare sicurezza con il piacere ...

Così il premier Giuseppe Conte, presentando la 'fase due' e spiegando che questa misura sarà un obbligo ... Bisognerà mettersi in fila e si entrerà uno alla volta e il cibo si consumerà non nel posto ...

