Fase due dal 4 maggio, Conte: «Niente spostamenti fra le regioni, ancora distanziamento sociale» (Di domenica 26 aprile 2020) La fase due parte dal 4 maggio. Non un via libera a tutti, ma un periodo di convivenza con il virus. «Sarà fondamentale il comportamento responsabile di ciascuno di noi. Non bisogna mai avvicinarsi, la distanza di sicurezza deve essere di almeno un metro» ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella conferenza stampa di presentazione delle indicazioni per il prossimo futuro. Leggi su vanityfair Il lockdown finisce ma non troppo. Il piano di Conte per la fase due

