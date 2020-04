Coronavirus, 256 malati in piu' rispetto a ieri, vittime in calo (Di domenica 26 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il totale delle persone che hanno contratto il virus a oggi e' 197.675, con un incremento rispetto a ieri di 2.324 nuovi casi. Lo riferisce la Protezione Civile. Il numero totale di attualmente positivi e' di 106.103, con un incremento di 256 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 2.009 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 93 pazienti rispetto a ieri.21.372 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 161 pazienti rispetto a ieri.82.722 persone, pari al 78% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.rispetto a ieri i deceduti sono 260 e portano il totale a 26.644. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 64.928, con un incremento di 1.808 persone rispetto a ieri. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 35.166 in Lombardia, 15.519 in Piemonte, ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - protezione civile : solo 260 morti (totale 26.644) - positivi 106.103 (+256) - guariti 64.928

Coronavirus - protezione civile : solo 260 morti (totale 26.644) - positivi 106.103 (+256) - guariti 64.928 guariti

Coronavirus - i numeri di oggi : +256 positivi rispetto a ieri - netto calo di decessi (Di domenica 26 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il totale delle persone che hanno contratto il virus a oggi e' 197.675, con un incrementodi 2.324 nuovi casi. Lo riferisce la Protezione Civile. Il numero totale di attualmente positivi e' di 106.103, con un incremento di 256 assistiti. Tra gli attualmente positivi 2.009 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 93 pazienti.21.372 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 161 pazienti.82.722 persone, pari al 78% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.i deceduti sono 260 e portano il totale a 26.644. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 64.928, con un incremento di 1.808 persone. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 35.166 in Lombardia, 15.519 in Piemonte, ...

TgLa7 : #coronavirus Ecco i dati del bollettino giornaliero della #ProtezioneCivile: Casi totali: 197.675 (+2.324) Casi po… - robertobernabo : #coronarvirusitalia i dati del 26 aprile: i morti mai così in calo, sono 260; i nuovi contagiati sono 2.324 mentre… - MediasetTgcom24 : Coronavirus: in Italia calano vittime (+256), nuovi casi stabili (+2.324) #coronavirus - Kottomano : RT @NicolaRaiano: Situazione #coronavirus in Italia: ??+260 morti ??+2.324 nuovi contagi ??+256 attualmente positivi ??+1.808 guariti Ca… - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: #coronavirus: Cala a 260 incremento decessi (ieri +415). Aumentano positivi (+256, ieri -680), 2.009 (-93) in terapia… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 256 Coronavirus, 256 malati in piu' rispetto a ieri, vittime in calo Il Tempo Coronavirus in Italia, salgono sia i contagiati che i guariti

Tornano a salire i malati (gli attualmente positivi) di Coronavirus in Italia: il bollettino del 26 aprile 2020 segna un incremento rispetto a ieri di 256 unità per un totale di 106.103 (ieri erano ...

Coronavirus, 256 malati in piu' rispetto a ieri, vittime in calo

Lo riferisce la Protezione Civile. Il numero totale di attualmente positivi e' di 106.103, con un incremento di 256 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 2.009 sono in cura presso le ...

Tornano a salire i malati (gli attualmente positivi) di Coronavirus in Italia: il bollettino del 26 aprile 2020 segna un incremento rispetto a ieri di 256 unità per un totale di 106.103 (ieri erano ...Lo riferisce la Protezione Civile. Il numero totale di attualmente positivi e' di 106.103, con un incremento di 256 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 2.009 sono in cura presso le ...