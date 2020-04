Conte: "Non possiamo protrarre lockdown, ma non è un liberi tutti" (Di domenica 26 aprile 2020) Governo al lavoro sulla fase 2. Il premier Giuseppe Conte, in una intervista a Repubblica riferisce sullo stato dell’arte. Dal 4 maggio le misure saranno sì allentate, conferma il presidente del Consiglio, ma non sarà certo un liberi tutti. Ad esempio si potranno andare a trovare i familiari e forse gli amici, con tutte le dovute precauzioni, ma per bar e ristoranti la serrata continua, almeno fino al 16 maggio. Il rischio che una fase 2 troppo precoce e “mal interpretata” possa portare a un seconda ondata epidemica è reale come sottolineato a più riprese dagli esperti, tra cui i vertici del Consiglio Superiore di Sanità.Conte ammette: "Non possiamo protrarre oltre questo lockdown: rischiamo una compromissione troppo pesante del tessuto socio-economico del Paese" ma nello stesso tempo: "Non siamo ancora nella condizione di ... Leggi su blogo Quando riaprono bar e ristoranti? Risponde Conte : “Non dal 4 maggio”

