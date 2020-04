Barcellona de Ligt | in Spagna assicurano | «Possibile scambio»

(Di domenica 26 aprile 2020) Intorna il tormentone di deal: el Mundo Deportivo riporta dei contatti tra i due club. I dettagli Matthijs deal? Inche l’affare è ancora possibil. Secondo Mundo Deportivo il club catalano vorrebbe inserire anche l’olandese nei discorsi di mercato con la Juventus, che vertono in queste settimane su altri profili. Sarebbe proprio il difensore assistito da Mino Raiola la perfetta contropartita per Arthur, playmaker brasiliano che piace a Paratici. Nelle scorse ore si era parlato di possibili scambi con Bentancur, Pjanic o Bernardeschi. Inoltre proprio Desarebbe sì a suo agio a Torino, ma propenso ad accettare un’eventuale nuova proposta del Barça dopo il “no” di qualche mese fa. Leggi su ...

In Spagna torna il tormentone di de Ligt al Barcellona: el Mundo Deportivo riporta dei contatti tra i due club. I dettagli Matthijs de Ligt al Barcellona? In Spagna assicurano che l'affare è ancora possibile. Attenzione perché al Barcellona piace tanto anche Mattia De Sciglio, il nome a sorpresa potrebbe essere quello di Matthijs de Ligt, scippato un'estate fa da Paratici. Per la difesa occhi anche su ...