Aspesi | «Tutti si interessano ai vecchi | che ipocrisia Il vecchietto buono è

Sull'Huffington Post una lunghissima intervista a Natalia Aspesi. Interviene nel dibattito sugli anziani. In un primo momento si era ventilata l'ipotesi che, con l'allentamento del lockdown, dovessero restare comunque a casa, per preservarne la salute. «Sinceramente mi chiedo perché a Tutti interessino improvvisamente i 'vecchi', visto che non hanno mai interessato a nessuno, che sono sempre stati dimenticati e loro sono stati contentissimi di esserlo, almeno io. Penso che molte delle cose che si dicano in questi giorni, siano inutili. Abbiamo un Governo che ci dice che cosa dobbiamo fare, anche io ho voglia di uscire, ma se mi dicono di non farlo, non lo faccio. Non capisco questa passione che ognuno ha di dire la sua. Non capisco che Paese siamo. Se mi dicono di non uscire, non esco».

Su Facebook, però, c’è chi si è ribellato scrivendo che il primo giorno in cui li terranno abusivamente rinchiusi, dovranno “uscire tutti e camminare in silenzio per le strade a un metro di distanza”.

