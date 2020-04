Amici Speciali | un insider svela quello che sembra essere il cast completo

Leggi su bitchyf

(Di domenica 26 aprile 2020) La quarantena sta facendo brutti scherzi e proprio in questi ultimi giorni molti ex concorrenti dihanno pubblicato su Instagram delle loro foto con l’hashtag #DMA. Cosa significa? A studiare il caso sono stati molti utenti di Twitter che avrebbero decifrato l’anagramma in Distanti Ma, alludendo presumibilmente al nuovodi Maria De Filippi. Unha così fatto sapere che l’hashtag #DMA è stato usato da quelli che farebbero parte del nuovodied il portale BlogTivvu.com li ha cercati e riuniti in un unico articolo. Ecco chi sono: Alberto Urso (canto), Javier (ballo), Umberto Gaudino (ballo), Andreas Muller (ballo), Stash (canto), Gabriele Esposito (ballo), Alessio La Padula (ballo), Irama (canto), Giordana Angi (canto), Gaia Gozzi (canto), Alessio Gaudino (ballo), Michele Bravi (canto). ILDI ...