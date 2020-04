‘Amici 19’, Javier Rojas svela come stanno (davvero) le cose tra lui e Talisa Ravagnani. E a proposito di Nicolai Gorodiskii confessa: “Mi ha aperto gli occhi…” (Di domenica 26 aprile 2020) Il ballerino Javier Rojas è stato senza ombra di dubbio uno dei protagonisti della diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi, non solo per il suo talento che lo ha portato a vincere nella categoria danza, ma anche per le sue vicissitudini sentimentali. Il ballerino cubano infatti quando era entrato dentro l’ambita Scuola era fidanzatissimo, salvo poi ritrovarsi particolarmente interessato della bella danzatrice Talisa Ravagnani, con la quale ha iniziato una conoscenza approfondita. Conoscenza che però ha iniziato a vacillare dato che il danzatore del talent ha poi rivolto le sue attenzioni verso la professionista Virginia Tomarchio. Intervistato dai microfoni di MondoTv 24, Javier ha fatto un po’ più chiarezza sull’attuale rapporto con la ragazza e ovviamente ha anche parlato della sua esperienza ad Amici: La mia esperienza ad Amici ... Leggi su isaechia ‘Amici 19’ - riavvicinamento tra Valentin Dumitru e Francesca Tocca? Gli indizi

‘Amici 19’ - un’ex finalista rivela : “Ho sofferto di anoressia e ci lotto ancora” (Video)

‘Amici 19’ - Nicolai Gorodiskii si scaglia contro Alessandra Celentano e Timor Steffens : “Gente che ti butta mer*a non la accetto!” (Di domenica 26 aprile 2020) Il ballerinoè stato senza ombra di dubbio uno dei protagonisti della diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi, non solo per il suo talento che lo ha portato a vincere nella categoria danza, ma anche per le sue vicissitudini sentimentali. Il ballerino cubano infatti quando era entrato dentro l’ambita Scuola era fidanzatissimo, salvo poi ritrovarsi particolarmente interessato della bella danzatrice, con la quale ha iniziato una conoscenza approfondita. Conoscenza che però ha iniziato a vacillare dato che il danzatore del talent ha poi rivolto le sue attenzioni verso la professionista Virginia Tomarchio. Intervistato dai microfoni di MondoTv 24,ha fatto un po’ più chiarezza sull’attuale rapporto con la ragazza e ovviamente ha anche parlato della sua esperienza ad Amici: La mia esperienza ad Amici ...

borghi_claudio : @CottarelliCPI Scusa, nel frattempo, se @fsaraceno non ti convince (anche a me spesso non convince) lo spieghi tu a… - fattoquotidiano : Una nave-lazzaretto ormeggiata nel porto di Trieste per ospitare i vecchietti infettati dal Covid-19. Questa è l’id… - lornagray4 : RT @StaseraItalia: L'emergenza #covid_19 coinvolge in qualche modo anche i nostri amici a quattro zampe. Se potete, donate al 45589. ?? @le… - suuunliam : Questi hanno 18/19 anni e si vantano di aver violato la quarantena e io scema che non vedo i miei amici da più di u… - UnicornApproves : Io che a 19 anni ho amici di dai 25 in su ?? -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Amici 19’