Vittorio Feltri in esclusiva da Giletti a Non è l' Arena Un mese fa aveva detto

Leggi su blogo

(Di sabato 25 aprile 2020)sceglie Massimoper tornare sulla polemica sui meridionali scoppiata dopo le sue dichiarazioni a Fuori del coro di alcuni giorni fa. Il direttore di Libero, infatti, parlerà "in" - come si legge nel comunicato stampa del programma di La7 - nella puntata di domenica prossima di Non; l', in onda a partire dalle ore 20.30. Non; chiaro se si tratterà di un'intervista registrata o di un collegamento in diretta. Parteciperanno al dibattito Alessandro Sallusti, Clemente Mastella, Luca Telese e Annalisa Chirico. Lucio Presta contro Mario Giordano: "Sorrisi complici con, inguardabile" Dopo Barbara d'Urso e Cattelan, il manager attacca il giornalista di Mediaset: "Nessuno delle persone con le quali collaboro andranno nel suo programma"....