Ricordate Man Lo Zhang? L’ex concorrente del Grande Fratello nel 2006 (Di sabato 25 aprile 2020) Man Lo Zhang è un’attrice e personaggio televisivo di origine cinese. È diventata nota in Italia grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello nel 2006. In quella edizione la ragazza conquistò da subito la simpatia del pubblico per il suo carattere stravagante e la sua dolcezza. Da allora sono passati diversi anni è molte cose sono cambiate. Man Lo Zhang si è trasformata in una donna molto sicura di sé. È nata in Cina e all’età di 6 anni si è trasferita a Pechino, dove ha conseguito il diploma di liceo classico. Successivamente è venuta in Italia per frequentare il DAMS e diventare regista. Con la sesta edizione del Grande Fratello, condotto da Alessia Marcuzzi nel 2006, è riuscita a raggiungere la notorietà. Una volta fuori dalla casa più spiata dagli italiani, ha girato lo spot ... Leggi su bigodino Ricordate Manuela Blanchard di Bim Bum Bam? Sta per tornare in tv [FOTO]

Angelo Maggi, doppiatore italiano di Tony Stark e Iron Man, ha inviato un messaggio di speranza ai fan contro il coronavirus, sullo stile di Avengers: Endgame. NOTIZIA di Simone Pettine — 20/04/2020 ...

