Renato Zero a Techetechetè il 25 aprile, lo speciale in onda su Rai1 (Di sabato 25 aprile 2020) Finalmente Renato Zero a Techetechetè, nella puntata speciale che andrà in onda nella seconda serata di Rai1, tra il 25 e il 26 aprile. Super Zero sarà trasmesso a cominciare dalle 00,15, così com'era in programma per il 4 aprile, prima che fosse rinviata per lasciare spazio a un concerto benefico a supporto della Città di Bergamo. A dare la notizia del rinvio era stato il direttore di Rai1 Stefano Coletta, che aveva annunciato la messa in onda del concerto di Noah. "In questi tempi senza colore accadono cose bellissime per le quali continuo a credere nella generosità di anime speciali che la vita mi fa incontrare e che restano doni intensi. Un paio di giorni fa mi ha chiamato il corrispondente Rai da Gerusalemme Carlo Paris per informarmi di un’iniziativa speciale che la cantante Noa stava mettendo in piedi dalla sua casa ... Leggi su optimagazine Renato Zero : ecco il figlio del cantante “Lo adottai perché…” (FOTO)

Renato Zero è stato fidanzato con una famosa conduttrice : chi è

Renato Zero - conoscete suo figlio? Chi è Roberto Fiacchini (Di sabato 25 aprile 2020) Finalmentea Techetechetè, nella puntatache andrà innella secserata di, tra il 25 e il 26. Supersarà trasmesso a cominciare dalle 00,15, così com'era in programma per il 4, prima che fosse rinviata per lasciare spazio a un concerto benefico a supporto della Città di Bergamo. A dare la notizia del rinvio era stato il direttore diStefano Coletta, che aveva annunciato la messa indel concerto di Noah. "In questi tempi senza colore accadono cose bellissime per le quali continuo a credere nella generosità di anime speciali che la vita mi fa incontrare e che restano doni intensi. Un paio di giorni fa mi ha chiamato il corrispondente Rai da Gerusalemme Carlo Paris per informarmi di un’iniziativache la cantante Noa stava mettendo in piedi dalla sua casa ...

Maria11595000 : Li avete visti i due video di Renato zero e l'ultimo, quello degli scherzi divertenti di poco fa? Tanto per smorzar… - CalmSrna : RT @CalmSrna: Stelle che ora tacciono ma daranno un senso a quel cielo... ~Renato Zero Nei Giardini che Nessuno Sa - CalmSrna : RT @CalmSrna: E poi vederti ridere E poi vederti correre ancora... ~Renato Zero Nei Giardini Che Nessuno Sa - CalmSrna : RT @CalmSrna: Gli uomini non brillano se non sono stelle anche loro... ~ Renato Zero Nei Giardini Che Nessuno Sa - CalmSrna : RT @CalmSrna: Sorreggili, aiutali, ti prego non lasciarli cadere. Esili e fragili non negargli un po’ del tuo amore... ~ Renato Zero N… -

Ultime Notizie dalla rete : Renato Zero Renato Zero a Techetechetè il 25 aprile, lo speciale in onda su Rai1 OptiMagazine Renato Zero a Techetechetè il 25 aprile, lo speciale in onda su Rai1

Finalmente Renato Zero a Techetechetè, nella puntata speciale che andrà in onda nella seconda serata di Rai1, tra il 25 e il 26 aprile. Super Zero sarà trasmesso a cominciare dalle 00,15, così com’era ...

Chi è Elena Sofia Ricci, protagonista della fiction Vivi e lascia vivere: età, biografia e curiosità

Prima ancora, aveva interpretato il ruolo di Elisa, nella serie tv “Caro maestro”, al fianco di Emilio Solfrizzi. Legata da una lunga amicizia al cantante Renato Zero, è stata interprete di due ...

Finalmente Renato Zero a Techetechetè, nella puntata speciale che andrà in onda nella seconda serata di Rai1, tra il 25 e il 26 aprile. Super Zero sarà trasmesso a cominciare dalle 00,15, così com’era ...Prima ancora, aveva interpretato il ruolo di Elisa, nella serie tv “Caro maestro”, al fianco di Emilio Solfrizzi. Legata da una lunga amicizia al cantante Renato Zero, è stata interprete di due ...