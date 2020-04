Osvaldo su Prandelli | «Spero passi la quarantena in un buco»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 25 aprile 2020) Daniel, ex attaccante di Roma e Juventus, ha parlato di Cesare. Ecco le sue parole sull’ex ct della Nazionale Daniel, ex attaccante di Roma e Juventus, ha parlato ai microfoni di TNT Sports di Cesare– «che stia passando lain un. Per quel Mondiale io ho pianto, volevo morire. Quel Mondiale me l’ero guadagnato. Una volta che la squadra era arrivata in Brasile, Pirlo mi mandò una foto nell’hotel del ritiro. Immagina come stavo. E poi, qualche mese dopo,. mi chiamò per andare al Galatasaray. Io gli risposi che non ci sarei andato nemmeno per 50 milioni di dollari». Leggi su Calcionews24.com