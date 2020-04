Musei, Franceschini annuncia: A maggio siti aperti (Di sabato 25 aprile 2020) “L’ idea del bonus è quella di uno strumento per aiutare le persone con figli a carico e con reddito medio basso ad andare in vacanza, mettendo a loro disposizione una somma da spendere in strutture turistiche, dagli alberghi agli stabilimenti balneari. Un modo per aiutare imprese e famiglie insieme. Ma è presto per dire se saranno 500 euro a famiglia o una cifra più bassa ma a persona”. Lo dice, in una intervista a Repubblica, il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini che boccia anche l’idea del plexiglass in spiaggia: “La trovo orribile”. Per quanto riguarda i paventati aumenti dei biglietti di treni, traghetti e aerei, spiega: “Non ci dovranno essere aumenti e noi puntiamo a un turismo accessibile a tutti”. Sulle risorse aggiunge: “Sono convinto che il Consiglio dei ministri considererà la ... Leggi su ildenaro Coronavirus - la Fase 2 della cultura. Franceschini : «I primi musei riapriranno a maggio». Tempi lunghi per cinema e teatri

Coronavirus - Franceschini “a maggio riapriremo siti e musei”

Musei e biblioteche : riapriranno a maggio (il 18?) - lo annuncia il ministro Franceschini (Di sabato 25 aprile 2020) “L’ idea del bonus è quella di uno strumento per aiutare le persone con figli a carico e con reddito medio basso ad andare in vacanza, mettendo a loro disposizione una somma da spendere in strutture turistiche, dagli alberghi agli stabilimenti balneari. Un modo per aiutare imprese e famiglie insieme. Ma è presto per dire se saranno 500 euro a famiglia o una cifra più bassa ma a persona”. Lo dice, in una intervista a Repubblica, il ministro dei Beni culturali, Darioche boccia anche l’idea del plexiglass in spiaggia: “La trovo orribile”. Per quanto riguarda i paventati aumenti dei biglietti di treni, traghetti e aerei, spiega: “Non ci dovranno essere aumenti e noi puntiamo a un turismo accessibile a tutti”. Sulle risorse aggiunge: “Sono convinto che il Consiglio dei ministri considererà la ...

SkyTG24 : Coronavirus, Franceschini: 'A maggio potranno riaprire i musei' - repubblica : Oggi su Rep: ?? Dario Franceschini: “A maggio riapriremo siti e musei. Bonus anche per il mare ma dico no al plexigl… - Adnkronos : #Franceschini: 'A maggio riaprono siti e musei, no al plexiglass in spiaggia' - guido110170 : RT @ItaliaaTavola: Franceschini, musei a metà maggio Plexiglass in spiaggia? Orribili #plexiglass #spiaggia #museo - Open_gol : Dal prossimo mese attese le riaperture dei primi musei -