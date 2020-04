Metropolitana di Napoli Linea 1, ripartono i pagamenti (Di sabato 25 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della Regione Campania in merito alla situazione della Linea 1 della Metropolitana di Napoli. “Questa settimana, dopo mesi di lavoro, gli uffici della Mobilità della Regione Campania hanno definitivamente sbloccato le procedure amministrative legate al mancato pagamento dell’Iva – mancavano circa 60 milioni da anni – e finalmente potranno ripartire i pagamenti. Dopo diverse riunioni, una specifica delibera Cipe ed un finanziamento aggiuntivo della Regione Campania di oltre 5 milioni, è stato superato anche questo problema che rischiava di bloccare ancora a lungo le liquidazioni indispensabili per il proseguimento delle opere. Si continua a lavorare, soprattutto in questa fase particolarmente difficile, per immettere ... Leggi su anteprima24 Città Metropolitana Napoli - ai dipendenti prime 6000 mascherine dalla Cina

Coronavirus a Napoli - Anm verso la fase 2 : passeggeri dimezzati in metropolitana

Trend topic delle bellezze della Metropolitana di Napoli sui social (Di sabato 25 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della Regione Campania in merito alla situazione della1 delladi. “Questa settimana, dopo mesi di lavoro, gli uffici della Mobilità della Regione Campania hanno definitivamente sbloccato le procedure amministrative legate al mancato pagamento dell’Iva – mancavano circa 60 milioni da anni – e finalmente potranno ripartire i. Dopo diverse riunioni, una specifica delibera Cipe ed un finanziamento aggiuntivo della Regione Campania di oltre 5 milioni, è stato superato anche questo problema che rischiava di bloccare ancora a lungo le liquidazioni indispensabili per il proseguimento delle opere. Si continua a lavorare, soprattutto in questa fase particolarmente difficile, per immettere ...

mattinodinapoli : Metropolitana di Napoli linea 1, ripartono i pagamenti per proseguire il programma dei lavori - raffamuffin : Il tribunale di Napoli ospita circa 7000 persone ogni giorno. Si possono regolare i flussi di accesso. Perché se no… - Scisciano : Coronavirus: Ripartono i Forestali della Città Metropolitana di Napoli, Mascherine dalla Cina… - arvizzibruh : @NotTyph e distrutto l'intera città metropolitana di napoli per non farti trovare - ottopagine : Coronavirus: Ripartono i forestali della città metropolitana #Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Metropolitana Napoli Metropolitana di Napoli linea 1, ripartono i pagamenti per proseguire il programma dei lavori Il Mattino Metropolitana di Napoli linea 1, ripartono i pagamenti per proseguire il programma dei lavori

Questa settimana, dopo mesi di lavoro, gli uffici della Mobilità della Regione Campania hanno definitivamente sbloccato le procedure amministrative legate al mancato pagamento dell'Iva - mancavano ...

25 aprile, Napoli blindata per evitare assembramenti

Napoli è stata blindata in occasione del 25 aprile, per evitare che la gente ignori le misure anticovid durante il weekend.

Questa settimana, dopo mesi di lavoro, gli uffici della Mobilità della Regione Campania hanno definitivamente sbloccato le procedure amministrative legate al mancato pagamento dell'Iva - mancavano ...Napoli è stata blindata in occasione del 25 aprile, per evitare che la gente ignori le misure anticovid durante il weekend.