Hercules | Idris Elba sarà nel remake live-action ?

Leggi su movieplayer

(Di sabato 25 aprile 2020) Voci non confermate parlerebbero della presenza dineldi: ecco per quale ruolo. Manteniamo la calma, ma si vocifera chepotrebbe essere preso in considerazione per il ruolo di Hades neldi. L'indiscrezione arriva da We Got This Covered, quindi va presa con le dovute pinze, ma l'attore sarebbe un eventuale interprete decisamente azzeccato e un villain di tutto rispetto. Disney sta cavalcando da anni l'onda del successo assicurato degli adattamentidei suoi classici animati più amati, e le somme portate a casa grazie al botteghino di film come Aladdin e Il Re Leone, arrivati a oltre un miliardo di dollari l'uno, ci dice che il trend ...