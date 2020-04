Fratelli Ravioli – Milano (Di domenica 26 aprile 2020) Fratelli Ravioli Via Casale, 3 – 20144 Milano Tel. 02/8361778 Sito Internet: Tipologia: street food cinese Prezzi: Ravioli 4/7€ per 4/5pz, baozi da 4€ per 2 pz Giorno di chiusura: Sabato e Domenica a cena OFFERTAA pochi passi da Porta Genova, c’è questo piccolo locale di cucina cinese specializzato, come si evince dal nome, in Ravioli. Vengono realizzati direttamente sotto gli occhi dei clienti, nel laboratorio a vista. Il menù propone anche involtini di verdure, wonton fritti, biscotti di zucca, ali di pollo fritte, zuppa di miso e i mochi gelato. Per la nostra pausa, ovviamente ci siamo focalizzati sui protagonisti della carta, scegliendo dei saporiti e aromatici Ravioli di maiale alla griglia e degli sfiziosi Ravioli di gamberi alla cantonese con un ripieno croccante che ben si abbinava alla morbidezza della sfoglia. Gustosi anche i baozi, ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 26 aprile 2020)Via Casale, 3 – 20144Tel. 02/8361778 Sito Internet: Tipologia: street food cinese Prezzi:4/7€ per 4/5pz, baozi da 4€ per 2 pz Giorno di chiusura: Sabato e Domenica a cena OFFERTAA pochi passi da Porta Genova, c’è questo piccolo locale di cucina cinese specializzato, come si evince dal nome, in. Vengono realizzati direttamente sotto gli occhi dei clienti, nel laboratorio a vista. Il menù propone anche involtini di verdure, wonton fritti, biscotti di zucca, ali di pollo fritte, zuppa di miso e i mochi gelato. Per la nostra pausa, ovviamente ci siamo focalizzati sui protagonisti della carta, scegliendo dei saporiti e aromaticidi maiale alla griglia e degli sfiziosidi gamberi alla cantonese con un ripieno croccante che ben si abbinava alla morbidezza della sfoglia. Gustosi anche i baozi, ...

