Fase 2 | brutte notizie per le palestre di tutta Italia La decisione

"Per le palestre il Coronavirus è un disastro. Come si faranno gli esercizi con le mascherine? Come si manterranno le distanze negli spogliatoi? Avremo costi enormi per la gestione delle strutture e degli attrezzi, che dovremo sanificare continuamente dopo ogni uso. Mentre gli incassi saranno molto ridotti, perché dovremo scaglionare gli ingressi. Siamo chiusi da due mesi, ma quello che ci preoccupa di più è il futuro. Problemi che hanno moltissimi gestori soprattutto al centro storico di Napoli dove le palestre hanno dimensioni ridotte di 2-300 metri quadrati". Non nasconde l'amarezza Pino D'Amato, tra i soci della palestra Fit Point di via Tarsia, nata dove si trovava una volta la Dynamic Center, una delle prime palestre di Napoli. "Al centro storico – dice – gli affitti possono andare dai 3mila ai 7mila euro al mese, a ...

Ultime Notizie dalla rete : Fase brutte Spostamenti Fase 2: cosa cambia/ Regole tra Comuni e Regioni, visite parenti e amici Il Sussidiario.net Coronavirus, Anaao Assomed: “Piemonte non pronto a Fase 2”

Anaao Assomed: “Piemonte rischia con fase 2” Brutte notizie per il Piemonte. Anaao Assomed, ritiene che la Regione non sarebbe ancora in grado di sostenere la fase 2 a livello sanitario, rischiando un ...

Pezzella: “Commisso e Iachini mi hanno chiamato in continuazione durante la malattia. E’ stata una brutta febbre ma fino al tampone negativo…”

Il capitano viola German Pezzella ha parlato a Sport Week, inserto de La Gazzetta dello Sport, della sua fase d’uscita dal Covid e degli auspici per il futuro: “E’ stata più che altro una brutta ...

Anaao Assomed: "Piemonte rischia con fase 2" Brutte notizie per il Piemonte. Anaao Assomed, ritiene che la Regione non sarebbe ancora in grado di sostenere la fase 2 a livello sanitario, rischiando un ...

Il capitano viola German Pezzella ha parlato a Sport Week, inserto de La Gazzetta dello Sport, della sua fase d'uscita dal Covid e degli auspici per il futuro: "E' stata più che altro una brutta ...