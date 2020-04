È morta Lexi, la bambina che aveva cucito mascherine da donare all’ospedale (Di sabato 25 aprile 2020) Lexi Collins era una bambina di circa 10 anni, diventata famosa sui social network e su diverse testate giornalistiche, perché aveva cucito lei stessa, circa cento mascherine per il Coronavirus, dopo aver sentito che c’era carenza negli ospedali. Purtroppo è di poche ore fa l’orribile notizia che Lexi è morta in un grave incidente stradale. La vicenda è accaduta in Texas, precisamente a Munday. Una bambina dolcissima, altruista e con un cuore enorme. Dopo la diffusione del coronavirus, aveva chiesto aiuto alla sua mamma, perché voleva cucire le mascherine e darle a tutti quegli eroi dell’ospedale, che stavano lottando contro quel mostro sconosciuto. Il suo gesto, così amorevole ed altruista, in un’età così tenera, si era diffuso in ... Leggi su bigodino Il dramma di Lexi - morta a 11 anni : cuciva mascherine per l’emergenza Covid-19 (Di sabato 25 aprile 2020)Collins era unadi circa 10 anni, diventata famosa sui social network e su diverse testate giornalistiche, perchélei stessa, circa centoper il Coronavirus, dopo aver sentito che c’era carenza negli ospedali. Purtroppo è di poche ore fa l’orribile notizia chein un grave incidente stradale. La vicenda è accaduta in Texas, precisamente a Munday. Unadolcissima, altruista e con un cuore enorme. Dopo la diffusione del coronavirus,chiesto aiuto alla sua mamma, perché voleva cucire lee darle a tutti quegli eroi dell’ospedale, che stavano lottando contro quel mostro sconosciuto. Il suo gesto, così amorevole ed altruista, in un’età così tenera, si era diffuso in ...

