Dal centrodestra collaborazione col governo ma non voteremo a occhi chiusi (Di sabato 25 aprile 2020) Basta decisioni unilaterali e voti a scatola chiusa. Tra qualche giorno il Parlamento sarà chiamato a votare un nuovo scostamento di bilancio. Non è una decisione semplice da prendere, non è un voto qualsiasi. Si tratta di mettere una cambiale sulle spalle dei nostri figli e di questo dobbiamo tutti assumerci la nostra responsabilità, sia come opposizione sia come maggioranza di governo. Un mese fa circa già votammo un primo scostamento di bilancio di 25 miliardi di euro, nella consapevolezza che si trattava solo di una prima iniezione di liquidità ma che molto altro si sarebbe dovuto fare per affrontare la crisi economica, almeno per altri 75 miliardi. Al di là della cifra, quello che più sconvolge è l’atteggiamento di arroganza che continua ad avere il governo, che pensa di poter andare avanti da solo sommando ... Leggi su secoloditalia Coronavirus : Conte - ‘trappola? Mes c’e’ dal 2012 - governo centrodestra e Meloni ministro’

Conte - pressato da ogni parte - esce dal guscio e incontra il centrodestra. In settimana anche in parlamento

Conte - pressato da ogni parte - esce dall’isolamento e incontra il centrodestra. In settimana anche in parlamento (Di sabato 25 aprile 2020) Basta decisioni unilaterali e voti a scatola chiusa. Tra qualche giorno il Parlamento sarà chiamato a votare un nuovo scostamento di bilancio. Non è una decisione semplice da prendere, non è un voto qualsiasi. Si tratta di mettere una cambiale sulle spalle dei nostri figli e di questo dobbiamo tutti assumerci la nostra responsabilità, sia come opposizione sia come maggioranza di. Un mese fa circa già votammo un primo scostamento di bilancio di 25 miliardi di euro, nella consapevolezza che si trattava solo di una prima iniezione di liquidità ma che molto altro si sarebbe dovuto fare per affrontare la crisi economica, almeno per altri 75 miliardi. Al di là della cifra, quello che più sconvolge è l’atteggiamento di arroganza che continua ad avere il, che pensa di poter andare avanti da solo sommando ...

GHERARDIMAURO1 : RT @SecolodItalia1: Dal centrodestra collaborazione col governo ma non voteremo a occhi chiusi - SecolodItalia1 : Dal centrodestra collaborazione col governo ma non voteremo a occhi chiusi - KAIROSS89732851 : RT @marcoriv97: @nuovalepanto @ToniSonia @AlfonsoBonafede Imbecille la magistratura è un organo separato dal governo. Studia coglione. Tra… - nonegoziabili : RT @martinoloiacono: Toninelli sta spiegando al centrodestra come fare opposizione costruttiva. Lui che fa parte di un movimento nato dal v… - marielSiviglia : RT @martinoloiacono: Toninelli sta spiegando al centrodestra come fare opposizione costruttiva. Lui che fa parte di un movimento nato dal v… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal centrodestra Dal centrodestra collaborazione col governo ma non voteremo a occhi... Secolo d'Italia Dal centrodestra collaborazione col governo ma non voteremo a occhi chiusi

Basta decisioni unilaterali e voti a scatola chiusa. Tra qualche giorno il Parlamento sarà chiamato a votare un nuovo scostamento di bilancio. Non è una decisione semplice da prendere, non è un voto ...

Zingaretti: “Bene Di Maio sul Mes. L’Italia non è più sola”

Il leader Pd a Rainews 24: «Inspiegabile il no dell’opposizione al fondo salva Stati». Poi lancia un messaggio al centrodestra: «Nuova fase di dialogo per ricostruire la fiducia». «Io penso che si ...

Basta decisioni unilaterali e voti a scatola chiusa. Tra qualche giorno il Parlamento sarà chiamato a votare un nuovo scostamento di bilancio. Non è una decisione semplice da prendere, non è un voto ...Il leader Pd a Rainews 24: «Inspiegabile il no dell’opposizione al fondo salva Stati». Poi lancia un messaggio al centrodestra: «Nuova fase di dialogo per ricostruire la fiducia». «Io penso che si ...