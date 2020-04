Coronavirus | Fase 2 | la ricetta di Messina | ad di Intesa Ma Conte segue i 450 inutili

(Di sabato 25 aprile 2020) Carlo, ad didetta al Sole24Ore la suaper uscire dalla crisi finanziaria. In cinque mosse: necessario fare leva su bond sociali, rientro dei capitali dall'estero, valorizzazione del patrimonio pubblico, investimenti pubblici e nella green economy, impiego agevolato del Tfr in titoli pubblici esentasse

DavidSassoli : Il Consiglio Europeo apre la fase 2, quella della ripresa. Chiediamo solidarietà concreta con prestiti, finanziamen… - fattoquotidiano : Coronavirus, De Luca: “Fase due? Qualcuno mi ha chiesto se si potrà riprendere con la movida. Ma tu sei scemo o sei… - VincenzoDeLuca : ?? #CORONAVIRUS: tra poco in streaming su Facebook facciamo il punto della situazione sui contagi, sulla Fase 2 e su… - CislSociale : RT @CislNazionale: ??Oggi più che mai serve unità, coesione nazionale, solidarietà tra i Paesi europei per affrontare la fase difficile di u… - nunzio2979 : Berlusconi sogna “l’unità profonda della nazione” -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fase

Corriere della Sera

Il presidente della Repubblica interviene con nettezza sulla festa della Liberazione smussando ogni polemica – peraltro confinate in marginali ambienti di estrema destra – preferendo piuttosto usare ...Che l'emergenza coronavirus sia stato un evento di tale portata da dividere la storia mondiale in un pre e in un post e già stato detto. E ora che le città si preparano a ripartire per la cosiddetta ...