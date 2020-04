Consegne a domicilio | Mazzariello Fi | “Per Montesarchio è una proposta quasi offensiva”

(Di sabato 25 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – “Di ricette per guarire il malato, purtroppo, non ne disponiamo. Sappiano, però, gli operatori del commercio che da parte nostra vi è massima vicinanza e solidarietà nei confronti anche di quanti stanno patendo le tremende conseguenze economiche di questo momento”. Ad intervenire è Aniello, Coordinatore cittadino di Forza Italia. “Gli attestati di questo tenore, purtroppo, non sono di utilità concreta, ne siamo consapevoli. Tuttavia ci preme far sapere che Forza Italia è vigile sulla questione e che andrà a porre in essere tutto quanto necessario al fine di sollecitare le Forze politiche competenti ad intervenire in modo reale, concreto”. “Un caso limite – prosegue il massimo esponente cittadino dei ...

regionepiemonte : #covid19 pubblicata l'ordinanza valida per il #Piemonte: chiusura degli esercizi commerciali il 25 aprile e 1° magg… - fattoquotidiano : Campania, Vincenzo De Luca autorizza le consegne a domicilio di cibo: possono riaprire pizzerie e ristoranti. “È un… - FabrizioPivieri : RT @captainbrendy: ma quindi con il ritorno delle consegne a domicilio posso far venire a casa mia un po’ di pesce?! - DilectisG : Tornano le consegne del cibo a domicilio, io immagino una scena del genere ???? - vincejes : @RaiolaFeli @DarioCi8 Anch’io faccio consegne a domicilio e da ieri pure asporto previo ordine -

Ultime Notizie dalla rete : Consegne domicilio

Due nigeriani presi davanti alla stazione: avevano mezzo chilo di marijuana in uno zainetto di un noto brand di consegne di pasti a domicilio MANTOVA. I carabinieri del Nucleo operativo e ...Su questo sito utilizziamo cookie per facilitare la navigazione, analizzare il traffico e proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Per saperne di più su come sono utilizzati e sul modo in c ...