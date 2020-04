Arcuri | «Dal 4 maggio test sierologici» Mascherine | Sarà fissato prezzo massimo

fattoquotidiano : Coronavirus, Arcuri: “Dal 4 maggio via ai test sierologici. Meno accessi in terapia intensiva (-21%), ma non abbiam… - Agenzia_Ansa : Arcuri: 'In Lombardia 5 volte morti civili della guerra' #Coronavirus #ANSA - StreetNews24 : 'Andiamo avanti ma non abbiamo ancora vinto, oggi è la festa della liberazione ma noi non siamo ancora arrivati all… - askanews_ita : Arcuri: dal 4 maggio test sierologici per 150mila persone - Dome689 : Arcuri: 'Il 25 aprile del virus non è ancora arrivato' Dal 4 maggio test sierologici. App rispetterà privacy' -

Arcuri Dal Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Arcuri Dal