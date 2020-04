Vivi e lascia Vivere: Elena Sofia Ricci è la star di un racconto carico di promesse (Di venerdì 24 aprile 2020) Vivi e lascia Vivere Anni di tonache e capelli celati sotto il velo, e prima ancora corsetti e costumi d’epoca. La Elena Sofia Ricci targata Rai era sempre stata un po’ fuori dal tempo, poco grintosa e piuttosto angelica. Adesso invece si è scatenata, indossando maglie pitonate, grandi orecchini, smalti accesi e dando vita in Vivi e lascia Vivere ad un personaggio forte, eccessivo e capace di far impallidire la sua Lucia de I Cesaroni, con la quale pure si era messa in gioco tanti anni fa. Vivi e lascia Vivere: Elena Sofia Ricci in un ruolo forte e diverso dai soliti E’ lei, la protagonista, l’elemento portante della fiction, quello che fa la differenza e la fa soprattutto con il pubblico, che le è affezionato. E’ la sua “dark lady” a rendere appetibile una storia non particolarmente originale ma ricca di spunti e buone intenzioni, ... Leggi su davidemaggio Momento inaspettato per Elena Sofia Ricci : è successo durante “Vivi e lascia vivere”

Vivi e lascia vivere anticipazioni seconda puntata : Giada scappa

Ascolti tv - boom per l'esordio di 'Vivi e lascia vivere' (Di venerdì 24 aprile 2020)Anni di tonache e capelli celati sotto il velo, e prima ancora corsetti e costumi d’epoca. Latargata Rai era sempre stata un po’ fuori dal tempo, poco grintosa e piuttosto angelica. Adesso invece si è scatenata, indossando maglie pitonate, grandi orecchini, smalti accesi e dando vita inad un personaggio forte, eccessivo e capace di far impallidire la sua Lucia de I Cesaroni, con la quale pure si era messa in gioco tanti anni fa.in un ruolo forte e diverso dai soliti E’ lei, la protagonista, l’elemento portante della fiction, quello che fa la differenza e la fa soprattutto con il pubblico, che le è affezionato. E’ la sua “dark lady” a rendere appetibile una storia non particolarmente originale ma ricca di spunti e buone intenzioni, ...

LorisDeluxe : RT @dedoraffa: Non avete ancora ben chiaro il concetto del “vivi e lascia vivere”. - _giusy_sg : RT @dedoraffa: Non avete ancora ben chiaro il concetto del “vivi e lascia vivere”. - naudi_enaudi : RT @dedoraffa: Non avete ancora ben chiaro il concetto del “vivi e lascia vivere”. - zazoomnews : Momento inaspettato per Elena Sofia Ricci: è successo durante “Vivi e lascia vivere” - #Momento #inaspettato… - Primaonline : Ascolti tv del 23 aprile. Vivi e lascia vivere parte col botto. Bene Del Debbio e Formigli -