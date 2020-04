VIDEO – Virus: da Finanza generatore ozono a Policlinico Umberto I (Di venerdì 24 aprile 2020) Il 23 aprile, a Roma, presso la sede del Policlinico Umberto I ha avuto luogo la consegna, a favore dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, di un generatore di ozono nella disponibilità della Guardia di Finanza. L’attrezzatura – concessa in comodato d’uso dal Corpo, per un periodo di tre mesi, prorogabili – sarà impiegata per lo sviluppo di un progetto di ricerca, avviato per fronteggiare l’emergenza in atto. La finalità dello studio è quella, in particolare, di valutare l’efficacia dell’ozono terapia sistemica nel Covid-19, testandone l’eventuale capacità di frenare l’evoluzione della patologia e, quindi, di evitare l’accesso dei pazienti in terapia intensiva. Il macchinario è stato consegnato al Prof. Francesco Pugliese, Direttore del Dipartimento Emergenza, Accettazione, ... Leggi su ladenuncia “Non siamo eroi - ma nemmeno invasori” : il video dedicato agli immigrati in prima linea contro l’emergenza Coronavirus

“Non sono io” : il video dedicato agli immigrati di prima e seconda generazione in prima linea contro l’emergenza Coronavirus

Coronavirus - Trump : iniezioni di disinfettanti e ultravioletti contro il virus – VIDEO (Di venerdì 24 aprile 2020) Il 23 aprile, a Roma, presso la sede delI ha avuto luogo la consegna, a favore dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, di undinella disponibilità della Guardia di. L’attrezzatura – concessa in comodato d’uso dal Corpo, per un periodo di tre mesi, prorogabili – sarà impiegata per lo sviluppo di un progetto di ricerca, avviato per fronteggiare l’emergenza in atto. La finalità dello studio è quella, in particolare, di valutare l’efficacia dell’terapia sistemica nel Covid-19, testandone l’eventuale capacità di frenare l’evoluzione della patologia e, quindi, di evitare l’accesso dei pazienti in terapia intensiva. Il macchinario è stato consegnato al Prof. Francesco Pugliese, Direttore del Dipartimento Emergenza, Accettazione, ...

PiazzapulitaLA7 : Marcello, picchiato dai fascisti per un giorno intero a causa di un equivoco. Ma Marcello la sua storia non potrà… - mattino5 : Virus e crisi: 'Mentre altri paesi entrano in questa crisi con debiti pubblici normali, noi siamo entrati in questa… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Oms: 'Il virus starà con noi per molto tempo' VIDEO #ANSA - Elygabrysabry1 : RT @RaiTre: Trump: 'iniezioni di disinfettante per distruggere il virus', è l'ultima pericolosa affermazione del presidente americano. 'C'… - TeoloMassimo : RT @RaiTre: Trump: 'iniezioni di disinfettante per distruggere il virus', è l'ultima pericolosa affermazione del presidente americano. 'C'… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Virus VIDEO | Virus, Ettore torna a casa: "I medici di Palermo mi hanno restituito la vita, sono resuscitato" PalermoToday Coronavirus: Sala, 'capacità trasporti calerà, serve collaborazione cittadini'

come disegneremo i punti dove potrete stare sulle banchine o dove potrete stare in piedi o seduti nei vagoni", spiega il sindaco Giuseppe Sala in un video postato sulla sua pagina Facebook. La ...

Coronavirus: Sala, 'se aprire si basa su contagi che vediamo la sera peggio mi sento'

Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un messaggio video postato sulla sua pagina Facebook in cui torna a parlare dei numeri dei contagi da coronavirus e della fase 2. "Non voglio ...

come disegneremo i punti dove potrete stare sulle banchine o dove potrete stare in piedi o seduti nei vagoni", spiega il sindaco Giuseppe Sala in un video postato sulla sua pagina Facebook. La ...Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un messaggio video postato sulla sua pagina Facebook in cui torna a parlare dei numeri dei contagi da coronavirus e della fase 2. "Non voglio ...