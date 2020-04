Via del Librai sul web, oltre 25 mila contatti nel primo giorno (Di venerdì 24 aprile 2020) Palermo, 24 apr. (Adnkronos) - Partenza lanciata sul web della quinta edizione della via dei Librai. Trascinate anche dalla presenza di Stefania Auci, autrice dei Leoni di Sicilia, e protagonista dell'evento clou della prima giornata in cui ha dialogato con la giornalista Elvira Terranova, le presenze nel corso delle trasmissioni online sono state 25.300 con oltre ottomila interazioni sui social. La Via dei Librai 2020 WEB è la prima delle manifestazioni ormai istituzionalizzate del panorama nazionale ad avere mantenuto la propria presenza sul web - in attesa della possibilità di ritornare su strada - accettando la sfida di sperimentare una modalità nuova per mantenere la relazione con la comunità di riferimento nella città e oltre e adottando lo slogan #laculturanonsiferma. L'esordio di questa edizione sul web a causa dell'emergenza Coronavirus, era ... Leggi su liberoquotidiano Giù consumi - investimenti a picco. Via libera al Def più disastroso della storia

nell’ingresso in via Pansa e uscendo dal lato di via Gramsci. I buoni sono spendibili nei punti vendita convenzionati, il cui elenco, in costante aggiornamento, è consultabile sul sito web del Comune.

Amoruso a CM: 'Gattuso, Gascoigne e Sean Connery, ecco i miei Rangers. Fiorentina, quando fermai Ronaldo...'

Nell’estate del 1996, con il walkman in mano e le cuffie sulle orecchie ... C'è solo un piccolo rimpianto..." "Essendo andato via dall'Italia, purtroppo ho perso la Nazionale. Ero in odore di ...

